Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться

Ціни на газ в Європі день за днем оновлюють рекорди, вже подолавши позначку у 800 доларів за тисячу кубометрів. Тим часом в уряді не втомлюються повторювати, що причин для перегляду розцінок на послуги ЖКГ немає. Якщо ж і потрібні якісь коригування, то це питання до мерів і міськрад, яким пару місяць тому передали відповідні повноваження.

Ціна на газ для побутових споживачів, підкреслюють чиновники, точно не зміниться. До кінця опалювального сезону населення захищене т.зв. "річним тарифом", який, наприклад, у "Нафтогазу" становить 7,96 гривень/кубометр.

"У більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована у районі 8 гривень для побутових споживачів", – нагадав у вівторок прем'єр Денис Шмигаль. А минулого тижня глава уряду заявив, що не бачить причин й для перегляду тарифів на теплопостачання і гарячу воду. "Саме органи місцевого самоврядування тепер відповідають за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду", – нагадав він.

Тарифи розбрату: містам дали вибір

Якщо на газ та е/е ціну для населення влада дійсно зафіксувала, то з тепловою енергією ситуація складніша, каже директор Офісу підтримки реформ Мінрегіону Юлія Перчук. Уникнути зростання тарифу на тепло, на її думку, можна, тільки якщо будуть застосовані додаткові компенсатори з боку влади.

"Теплопостачальні підприємства діють як суб'єкти господарювання, і повинні закуповувати газ на ринкових умовах. Щоб уникнути закупівлі газу по 15-20 гривень за кубометр, частково це питання було врегульовано. НАК "Нафтогаз" пропонує поставляти фіксовану частину обсягу газу – для виробництва теплової енергії для населення за фіксованою ціною – 7,42 гривні за кубометр. Але залишається відкрите питання, що ж робити з іншою частиною газу за ринковою ціною, яку зараз важко спрогнозувати – для потреб соціальної сфери та інших не побутових споживачів", – розмірковує експерт.

На місцях підвищення цін на послуги ЖКГ також вважають неминучим, якщо Кабмін не втрутиться у ситуацію. Тоді як Денис Шмигаль впевнений, що запропонована НАК "Нафтогаз" ціна дозволить не підвищувати вартість тепла на найближчий опалювальний сезон. "Ми за цим будемо стежити по кожному місту, по кожному регіону", – попередив він.

Але теплокомуненерго поки не можуть купити дешевий газ від "Нафтогазу", залишивши тарифи на свої послуги без змін, говорить виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан. І на те є кілька причин.

"По трубі йде газ, для бюджетних установ він коштує 20 гривень, а для населення ніби як 7,42 гривні за куб. А як розрахували та розмежували ці обсяги? Тобто це під відповідальність мера? Потрібна постанова Кабміну, інакше цей газ не можна розподілити. Значить, він буде міксуватися і для населення буде таким же дорогим", – зазначив Слобожан. У місцевої влади, яка прийняла рішення самостійно, можуть виникнути проблеми з Антимонопольним комітетом і Аудиторською службою, впевнений співрозмовник.

До того ж пільгова ціна, навіть якщо будуть врегульовані бюрократичні перепони для її застосування, не вирішить питання з тарифами, кажуть в АМУ. За словами Слобожана, ціни на теплопостачання і гарячу воду все одно потрібно буде переглянути.

Майже 90% всієї теплової енергії у централізованих системах опалення виробляється з газу, а у структурі тарифу на тепло газ займає 70-80%, підтверджує Юлія Перчук. Решта 20-30% у тарифі – заробітна плата ТКЕ, вода, електроенергія, податки, а також технічне обслуговування і модернізація інженерних систем.

"Навіть при 7,4 гривні/кубометр потрібне коригування на 30-40%. У тарифах для населення зараз закладена ціна минулих періодів, коли газ був дешевшим. По бюджетним установам зростання цін має бути ще більшим – у два-три рази", - упевнений Слобожан.

НКРЕКП два роки майже не переглядала тарифи на тепло. У місцевої влади таке право з'явилося лише з липня цього року, коли регулятор, виконуючи доручення Кабміну, передав це питання муніципалітетам. "Але зараз інтереси щодо тарифів для місцевої та центральної влади збігаються. Ані ми не хочемо їх підвищувати, ані вони. Але тариф має коригуватися", – пояснив експерт АМУ.

Щоб залишити тарифи минулого опалювального сезону, місцевим бюджетам необхідно 25 млрд гривень, порахували в АМУ. З них 16 млрд гривень – на компенсацію ТКЕ різниці у тарифі для населення, ще 9 млрд гривень для бюджетних установ. На місцях зроблять це власним коштом за умови, що їм нададуть компенсатори.

У містах запропонували кілька варіантів виходу з ситуації. Перший – збільшити на 5% норматив відрахування податку на доходи фізосіб до місцевих бюджетів, про що раніше говорив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ще один компенсатор – зменшити обсяг реверсної дотації до 20% і збільшити базову дотацію до 100%. Крім того, у містах погодяться й на додаткову субвенцію на ремонт доріг і вулиць у громадах на 10 млрд гривень, а також на 50% від коштів Держфонду регіонального розвитку.

"Не може бути індивідуальних пропозицій, вони мають стосуватися всіх міст і громад. ПДФО – справедливий інструмент, який стосуватиметься всіх муніципалітетів, він всім додасть гроші рівномірно за кількістю людей", – додав Слобожан.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінрегіону з приводу можливої компенсації місцевим бюджетам, а також оцінки профільного міністерства щодо необхідності коригування тарифів на тепло і гарячу воду. На момент виходу публікації у Мінрегіоні не надали свою позицію з даного питання, пообіцявши зробити це пізніше.

Комунальні борги

Ще одна невирішена проблема – борги ТКЕ за використаний газ і борги населення перед ТКЕ за поставлені послуги. У 59 громадах є ризик зриву опалювального сезону, оскільки у підприємств теплокомуненерго заблоковані рахунки у зв'язку із заборгованістю по газу. За даними Держстату, до початку серпня борг населення за послуги теплопостачання та гарячої води перевищив 20 млрд гривень, за постачання і розподіл газу – 23,7 млрд гривень.

Річний рівень розрахунків населення за спожиті послуги становить близько 93-95%, каже Юлія Перчук. Але протягом опалювального періоду населення розраховується лише на 78%. Тоді як ТКЕ повинні розраховуватися на 100% і платити аванс, інакше поставки газу можуть бути припинені.

"Зростання ціни газу буде дуже впливати на проходження сезону, і без підтримки від державної та місцевої влади успішно пройти опалювальний період підприємствам і не збільшити тарифи буде складно", – вважає вона.

Якщо влада не домовиться і не знайде рішення, підвищення тарифів, ймовірно, призведе до ще більшого зростання заборгованості за "комуналку". Крім того, можна очікувати посилення навантаження на держбюджет у зв'язку з необхідністю підтримувати малозабезпечених громадян через систему субсидій. У Кабміні й без перегляду тарифів готуються запросити у Ради зміни до держскарбниці, щоб виділити на субсидії додатково 12 млрд гривень.