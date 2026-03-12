RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Тарифный реванш Трампа: в США нашли способ вернуть пошлины, которые заблокировал Верховный суд

01:40 12.03.2026 Чт
2 мин
Администрация Трампа действует максимально оперативно, чтобы не потерять ни одного доллара дохода от тарифов
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация Трампа инициировала глобальное расследование против Китая, ЕС и еще десятка стран, чтобы в обход решения Верховного суда восстановить импортные пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Итак, после того, как в прошлом месяце Верховный суд США отменил глобальные пошлины президента, Белый дом перешел к "плану Б": масштабным расследованиям, которые охватят большинство ведущих экономик мира.

Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил в среду, 11 марта 2026 года, что ведомство запускает расследование согласно Разделу 301 Закона о торговле. Этот шаг является стратегической заменой предыдущим мерам, которые суд признал неправомерными.

В отличие от закона о чрезвычайном положении, Раздел 301 считается более юридически устойчивым. Он позволяет президенту вводить пошлины в одностороннем порядке, если будет доказано, что торговые партнеры используют недобросовестные практики, такие как "избыточные производственные мощности".

Кто попал под расследование

Глобальный характер новых расследований свидетельствует о намерении США восстановить "тарифную стену" почти по всему периметру внешней торговли. В список попали:

  • Крупнейшие партнеры: Китай, Европейский Союз, Мексика, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань.

  • Другие экономики: Швейцария, Норвегия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) и Бангладеш.

Джеймисон Грир отметил, что ключевые партнеры США развили мощности, которые не зависят от реального рыночного спроса, что и стало причиной вмешательства Вашингтона.

Календарь событий и следующие шаги

Администрация действует максимально оперативно, чтобы не потерять доходы от тарифов, которыми Трамп неоднократно хвастался.

  1. 5 мая 2026 года - запланированы первые публичные слушания.

  2. Ближайший четверг - запуск отдельного расследования по принудительному труду в 60 странах мира.

  3. Переходный период - новые пошлины должны заменить временную 10% ставку (которую Трамп ввел на 150 дней в качестве экстренной меры) до момента ее окончания.

Этот шаг рискует сорвать запланированный саммит между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, а также усложнить пересмотр соглашения USMCA с Мексикой и Канадой. Хотя политика остается неизменной, изменение инструментов по требованию судов снова заставило мировые рынки нервничать.

