Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам

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Свет, газ и вода. Сколько нужно платить

На сегодня в Украине продолжает действовать мораторий правительства на повышение ряда коммунальных тарифов из-за войны. Речь идет о теплоснабжении, газе и горячей воде. Стоимость остальных услуг ЖКХ не зафиксирована и может изменяться, однако на сентябрь 2024 повышения не запланировано.

Электроэнергия

В последний раз тарифы на свет пересматривались 1 июня 2024. Тогда суммы платежек значительно выросли: с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Среди причин – необходимость восстановления энергосистемы, пострадавшей от российских атак.

В сентябре 2024 тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн/кВт-час. Двухзонный счетчик позволяет сэкономить, поскольку с 23:00 до 07:00 тариф вдвое ниже – 2,16 грн/кВт-ч.

Газоснабжение

Большинство бытовых потребителей в Украине пользуются услугами "Нафтогаза" и его тарифом "Фиксированный", который в очередной раз продлили до 30 апреля 2025.

Стоимость услуги газоснабжения по указанному тарифу установлена ​​на уровне 7,96 грн/куб.м. Остальные поставщики предлагают стоимость до 9,9 грн/куб.м.

Фото: тарифы на газ будут оставаться стабильными до весны (GettyImages)

К тому же, Кабмин недавно подтвердил неизменность тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны следующего года.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, решение будет действовать до конца следующего отопительного сезона.

Холодная вода

Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотвода остается на довоенном уровне в большинстве городов Украины. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пыталась утвердить новые цены еще в конце 2022 года, однако из-за критики власти попытки оказались неудачными.

При этом водоканалы могут повышать абонентскую плату за услуги, а в маленьких городах и поселках тарифы согласовывают местные власти, поэтому цены на воду могут расти.

Последний месяц неотапливаемого сезона. Что будет с субсидиями

Большинство субсидиантов в сентябре будут получать компенсацию от государства на оплату услуг ЖКХ автоматически. Это последний месяц неотапливаемого сезона, однако обращаться за переназначением субсидий на зимний период необходимости нет.

Как сообщали в Пенсионном фонде, получателям субсидии с мая 2024 ее переназначили автоматически до 30 апреля 2025.

То есть, даже если летом сумма субсидии была 0,00 грн, то с началом отопительного сезона ее пересчитают с учетом роста сумм в платежках (после появления услуги теплоснабжения).

Впрочем, отдельным категориям все же необходимо обратиться с заявлением о переназначении субсидии, например, если изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйства; если жилье арендуется или в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица; если домохозяйство претендует на субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать документы можно лично, обратившись в органы ПФУ, ЦНАП, органы местной власти или онлайн (на портале электронных услуг или в приложении ПФУ, на портале "Дия").

Фото: субсидии продолжат выплачивать в сентябре без изменений (GettyImages)

Следует помнить, что субсидию не назначат в следующих случаях:

когда есть задолженность от 680 грн за коммунальные услуги сроком три месяца и более;

когда совершеннолетний член домохозяйства не учится, не работает, и не состоит на учете как безработный;

если площадь квартиры составляет более 130 кв. м, а площадь дома – более 230 кв. м (кроме многодетных семей);

наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или двух или более транспортных средств, выпущенных менее 15 лет назад;

если у кого-либо из домохозяйства есть депозит на сумму свыше 100 тыс. грн;

если в течение года кто-то из членов домохозяйства совершал покупку на сумму более 50 тыс. грн (кроме расходов на лечение и покупку валюты).

Добавим, что в августе ПФУ провел автоматический перерасчет субсидий для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%. При расчете данные о доходах за I и II кварталы текущего года сравнили с данными за III и IV кварталы 2023 года.

Кому повысят пенсию в сентябре

Все запланированные повышения и индексации пенсий в Украине на этот год уже завершились. Однако ряд категорий пенсионеров могут получить доплаты по возрасту или после перерасчета в индивидуальном порядке.

В частности, в сентябре 2024 повышенную пенсию за счет "возрастной" надбавки получат лица, которым исполнилось 70 лет (300 грн ежемесячно), 75 лет (456 грн ежемесячно) и 80 лет (570 грн ежемесячно).

Если после достижения пенсионного возраста и наличия соответствующего стажа человек определенное время продолжал работать, но на данный момент уже уволился, ему нужно обратиться в ПФУ для перерасчета размера пенсии с учетом обновленного трудового стажа.

Фото: пенсии в сентябре могут увеличить только в индивидуальном порядке (GettyImages)

Напомним, в Минсоцполитики работают над изменениями в порядке расчета пенсий. Новая система будет учитывать два критерия (количество отработанных лет и ежемесячных взносов), которые будут конвертироваться в баллы.

По проекту, человек сможет рассчитывать на пенсию, которая будет равна как минимум 30% от его средней заработной платы в солидарной пенсионной системе.

Также к 2026 году планируется ввести профессиональную накопительную пенсионную систему, которая позволит накопить еще 20% своего заработка в течение жизни. Соответствующие законопроекты могут подать на рассмотрение парламента уже в сентябре 2024.

При подготовке материала использовались: публикации порталов ПФУ, Министерства социальной политики, правительственного портала, "Нафтогаз", ДТЭК.