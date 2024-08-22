В Кабмине планируют изменить пенсионную систему: что предлагают и когда это может заработать

Минсоцполитики разработало законопроект о профессиональной накопительной пенсионной системе. Он может заработать с 2026 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью агентству " Укринформ ".

"Наша пенсионная система, как и системы многих других стран, предусматривает несколько составляющих: солидарную, обязательную накопительную, добровольную накопительную, еще хотим ввести профессиональную накопительную систему", - сказала она.

По ее словам, под это уже разработан соответствующий законопроект, и такое накопление будет сбалансировано уменьшением налоговой нагрузки на работодателя.

"Тогда человек сможет накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни. И это уже вместе составит 60%. А если добровольные накопления посчитать и для тех, у кого будет профессиональная система, то получим не менее 60% покрытия пенсией дохода, который человек получал, работая. Это хорошее замещение на уровне стандартов ЕС и всех развитых стран", - сообщила Жолнович.

Министр сообщила о планах внести в Верховную Раду соответствующие законопроекты в сентябре.

"Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решение: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано". Надеюсь, что с 2026 года системы заработают", - сказала министр.