Тарифы на воду и электроэнергию. Ждать ли повышения цен в платежках

Тарифы на воду

Как отмечается в ответе, НКРЭКУ планирует в марте 2023 года включить в повестку дня вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

"Необходимость изменения (повышения) тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловлена изменением объемов реализации этих услуг и ростом стоимости отдельных составляющих структуры тарифов (электрической энергии, реагентов, горюче-смазочных материалов и т.п.)", - говорится в письме.

В настоящее время прорабатывается возможность повышения в два этапа: с 1 марта и с 1 июля 2023 года, отметили в НКРЭКУ.

Тарифы на электроэнергию для населения

Поданным комиссии, на сегодняшний день в Кабинете министров вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики работают несколько рабочих групп, рассматривающих разные варианты пересмотра тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей.

"Один из вариантов предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другой - разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Финальное решение по тарифам для населения будет принимать правительство. И это планируется по окончании этого отопительного сезона", - говорится в письме.

В комиссии сообщили, что причиной для пересмотра этого тарифа является актуальная ситуация в энергосистеме страны, потерпевшей огромные разрушения в результате войны, кризис в энергетическом секторе.

"Были мощные удары по энергетической инфраструктуре. Разрушены объекты генерации, подстанции, линии электросетей, другое оборудование. Потери от этого исчисляются огромной суммой. Несмотря на это, Украина успешно прошла эту сложную зиму. Но уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и восстанавливать уничтоженное ", - говорится в письме.

В НКРЭКУ отметили, что при планировании восстановления энергетики необходимо искать для этого средства в условиях войны. Кроме международной помощи, основным источником средств должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию для населения, который не пересматривался с 2017 года.

"Важно отметить, что при любых решениях, которые будут касаться корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, в первую очередь, будут учитываться интересы малозащищенных слоев населения, чтобы их это коснулось меньше всего. Главное - сделать цену на электроэнергию справедливой, обеспечить открытость и открытость прозрачность процесса пересмотра тарифов", - говорится в письме.