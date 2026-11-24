Как отмечается, проект приказа о повышении грузовых тарифов УЗ уже обнародовало Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Рост тарифных коэффициентов непосредственно увеличит логистические расходы металлургических, аграрных и других предприятий, активно пользующихся железнодорожными перевозками.

"Для бизнеса это будет означать дополнительный рост себестоимости продукции. Часть этих затрат производители и продавцы будут вынуждены закладывать в конечные цены. Для обычного украинца это означает потенциальное удорожание товаров на полках магазинов, ведь доставка сырья и готовой продукции станет дороже", - указывает издание.

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Необходимость повышения тарифов в министерстве объясняют сложным финансовым положением "Укрзализныци": доходов от операционной деятельности недостаточно для покрытия расходов на инфраструктуру и работу компании в условиях войны.

Между тем, грузовая база железной дороги продолжает сокращаться. По итогам 2025 года УЗ перевезла 161,3 млн тонн грузов - на 7,8% меньше, чем в 2024 году. Бизнес ранее неоднократно предупреждал, что повышение стоимости железнодорожной логистики может еще больше снизить объемы производства и перевозок.

Поэтому запланированные +15% могут иметь двойной эффект: увеличить расходы предприятий и цены для потребителей, создавая риск дальнейшего сокращения грузовой базы самой "Укрзализныци", резюмирует издание.