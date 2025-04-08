Тарифы Трампа ударили по Маску: состояние упало ниже 300 млрд долларов, - Bloomberg

Состояние Илона Маска впервые с ноября опустилось ниже 300 млрд долларов, поскольку тарифы президента США Дональда Трампа влияют в том числе на его ближайшее окружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В понедельник после того, как акции Tesla продолжили падение, Маск потерял 4,4 млрд долларов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние бизнесмена опустилось до 297,8 млрд долларов. Это произошло после потери 31 млрд в четверг и пятницу на прошлой неделе. Начиная с 2025 года, известный предприниматель потерял уже 134,7 млрд долларов.
Маск оказался шестым по величине аутсайдером в списке Bloomberg 500 самых богатых людей мира (понес шестые по величине убытки среди всех сил миллиардеров в понедельник). В целом индекс упал на 271 млрд долларов - третий худший день за всю историю.
Издание добавило, что падение состояние Маска является продолжением его разворота. В частности, акции Tesla резко выросли после избрания Трампа, подняв состояние миллиардера до рекордных высот. С тех пор роль бизнесмена в качестве высокопоставленного советника президента США сделала компанию Tesla "мишенью для протестов и вандализма как внутри страны, так и за рубежом".
"Поляризующее поведение генерального директора-миллиардера и его активность в социальных сетях отталкивают потенциальных покупателей и заставляют владельцев автомобилей Tesla дистанцироваться от его политики и испорченного бренда компании", - добавило Bloomberg.
В целом акции компании упали более чем на 50% с момента рекордного максимума в середине декабря.
Напомним, что на выходных Илон Маск заявил, что надеется на систему "нулевых тарифов" между США и Европой, которая фактически солдат "зону свободной торговли". Его брат, Кимбал, вчера раскритиковал тарифы Трампа, назвав из "структурным, постоянным налогом на американского потребителя".
"Даже если ему удастся привлечь рабочие места на родине с помощью тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление останется в форме более высоких цен, потому что мы просто не так хороши в производстве всех вещей", - написал Кимбал Маск, член совета директоров Tesla, в соцсети X.
Важно отметить, что вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова к переговорам с США по поводу тарифов. В частности, Евросоюз предложил Вашингтону установить взаимные нулевые пошлины на промышленные товары, чтобы избежать торговой войны.
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