Тарифы Трампа могут противоречить уставу НАТО, - глава МИД Норвегии

Министр иностранных дел Норвегии во время заседания НАТО в Брюсселе обратился к госсекретарю США Марко Рубио, напомнив ему о положениях Устава альянса.

"Я читаю статью 2. Там сказано, что мы должны воздерживаться от применения экономической силы друг против друга", - заявил Эйде, цитируя документ.

По его мнению, новые пошлины, которые вводит Вашингтон, могут противоречить этой норме. Ведь в статье 2 Устава НАТО указано, что члены организации "будут стремиться к устранению несоответствий в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество между собой".

Реакция Рубио

По словам Эйде, госсекретарь США понял суть этого вопроса.

"Я думаю, что он понял суть, и было достаточно много европейцев, которые с этим согласились", - пояснил глава МИД.

Заметим, что новые тарифы США непосредственно коснулись и Норвегии. На импорт товаров из этой страны был наложен 15% таможенный сбор, тогда как Дания и другие страны ЕС столкнутся с тарифами в 20%.