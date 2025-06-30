Тарифы Трампа и климат ударили по логистике: порты Европы задыхаются от пробок

Порты на пределе, баржи ждут неделями

Наиболее острая ситуация наблюдается в Роттердаме, Антверпене и Гамбурге. Эти крупные хабы работают на пределе мощности и, как ожидается, сохранятся в перегруженном состоянии в течение нескольких месяцев.

По данным логистической компании Contargo, баржи ждут в среднем 66 часов в Антверпене и 77 часов в Роттердаме для загрузки контейнеров. В обычных условиях терминалы работают по фиксированному расписанию, чтобы ускорить выгрузку и загрузку.

В Антверпене суда разгружаются с опозданием от 3 до 5 дней. Это нарушает графики движения барж, а конечные клиенты получают свои товары с серьезными задержками.

Смена торговых потоков и климатические вызовы

Логисты связывают кризис с резкими изменениями торговых потоков, вызванными тарифами Трампа. Перевозчики вынуждены перестраивать маршруты, что создает давление на инфраструктуру. Дополнительным фактором стало обмеление Рейна после засушливой весны, ограничившее загрузку барж.

Ситуацию усугубила реорганизация альянсов между крупными судоходными компаниями: швейцарская MSC и датская Maersk прекратили сотрудничество, вызвав краткосрочные сбои в расписаниях и перемещения между терминалами.

Рост поставок из Азии и перегрузка портов

Импорт из Азии в Европу вырос примерно на 7% в годовом выражении, что связано с диверсификацией рынков сбыта со стороны азиатских экспортеров. Рост объемов особенно ощутим на фоне высоких пошлин в США, что побуждает компании переориентироваться на Европу.

Логистические операторы в срочном порядке нанимают персонал и закупают оборудование. Однако эксперты считают, что решить проблему перегрузки быстро не получится.

Проблема не исчезнет быстро

По словам Цезаря Люкенаара из WEC Lines, для доставки контейнеров по регионам теперь требуется неделя вместо обычных трех дней. Он считает, что решение проблемы перегрузки в портах займет годы.

Компания DP World, владеющая терминалами в Антверпене и Роттердаме, заявила, что прилагает усилия для снижения уровня сбоев и повышения устойчивости. Порт Антверпен-Брюгге также признал наличие "затяжной перегрузки", но отметил, что системы работают в пределах допустимых параметров.

Тем не менее, логисты не ожидают быстрого восстановления. Как сказал Люкенаар: "Эта проблема не исчезнет просто так".