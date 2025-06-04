Трамп готовит "тройное давление" на ЕС из-за Украины, обороны и пошлин: FT узнало подробности

Европейские правительства входят в пять недель решающих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые могут изменить все: от помощи Украине до будущего НАТО и торговли между США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как выяснило FT, чиновники в Брюсселе считают, что Трамп готов использовать каждую тему обороны, торговли или поддержки Украины - как разменную монету. Все это может обернуться для Европы "идеальным штормом".

Что поставлено на карту

В ЕС серьезно рассматривают сценарии, которые еще год назад казались нереалистичными.

Среди них - полное сворачивание военной помощи Украине, выход США из европейских оборонных обязательств и торговая война, которая может разрушить рост экономики на континенте.

"Эти дискуссии просто сюрреалистичны. Ответ на все большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся: Америка. А Америка должна быть нашим ближайшим союзником", - сказал один из чиновников ЕС.

Как пишет издание, европейские лидеры оказались в ситуации, когда один неверный шаг или неосторожное слово могут привести к катастрофе одновременно в трех ключевых направлениях: оборона, безопасность и экономика.

Что будет дальше

Первый раунд переговоров пройдет уже через 11 дней на саммите G7 в Канаде. Там Европа попытается добиться от Трампа четкого заявления о поддержке Украины и санкций против России.

Но в Брюсселе опасаются, что президент США взамен будет продвигать идею мирного соглашения, которое ослабит Киев.

После этого лидеры НАТО соберутся в Гааге. Европа будет пытаться убедить Трампа не выводить войска с континента и не сокращать присутствие США. А еще через день - саммит ЕС в Брюсселе, где стороны будут пытаться избежать 50% пошлин на европейский экспорт в США.

И хотя Франция активно продвигает идею "независимой Европы", в частных разговорах дипломаты признают: регион сейчас слишком уязвим и не имеет общей стратегии.

Трамп меняет игру

Колебания Трампа в вопросах тарифов, его критика союзников по НАТО и непредсказуемость в отношении Путина оставляют европейцев без четких ориентиров.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предупредила: не стоит надеяться, что "буря пройдет сама собой".

"Что все вернется к тому, как было раньше: если бы только закончилась война, или было заключено тарифное соглашение, или следующие выборы имели другой результат. Нет, этого не произойдет", - заявила она.