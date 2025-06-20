ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ЕС пригрозили США мерами, если не будет торговой сделки

Пятница 20 июня 2025 04:45
UA EN RU
В ЕС пригрозили США мерами, если не будет торговой сделки Фото: комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

ЕС продолжает интенсивные торговые переговоры с США в преддверии крайнего срока введения пошлин 9 июля. Блок добивается прогресса.

Об этом заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы предпочитаем найти взаимоприемлемое решение и в определенном смысле снять торговую напряженность", - сказал Домбровскис.

В то же время он предупредил, что Евросоюз "готов принять меры для защиты наших экономических интересов и нашего бизнеса, если мы не сможем найти это решение".

На вопрос, смирился ли ЕС с тем, что президент США Дональд Трамп сохранит базовый тариф в размере 10%, Домбровскис ответил, что "так называемые взаимные тарифы" - это спекулятивные предположения, "которые не отражают текущего состояния переговоров".

Пошлины Трампа и ответка ЕС

Напомним, в апреле 2025 года Трамп анонсировал масштабные пошлины практически против всех торговых партнеров США. Однако вскоре он приостановил их на 90 дней, чтобы заключить со странами индивидуальные торговые сделки.

В частности, ЕС столкнется с угрозой введения 50% пошлин почти на весь свой импорт в США, если до 9 июля не будет заключена сделка.

Важно также отметить, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что торговая сделка с ЕС, скорее всего, станет одной из последних, заключенных США.

В ответ на пошлины Трампа на металлы Евросоюз одобрил тарифы на сумму 24,1 млрд долларов американских товаров. Меры могут быть введены быстро.

Пошлины ЕС нацелены на политически чувствительные штаты США и включают такие продукты, как соевые бобы из Луизианы (где проживает спикер Палаты представителей Майк Джонсон), а также сельскохозяйственную продукцию, птицу и мотоциклы.

Кроме того, блок готовит дополнительный список тарифов на 95 млрд евро американских товаров в ответ на так называемые ответные пошлины Трампа и автомобильные тарифы.

Меры ЕС будут нацелены на промышленные товары, включая самолеты Boeing, автомобили а американского производства и бурбон.

Напомним, недавно издание FT писало, что правительства ЕС входят в пять недель решающих переговоров с Трампом. Причем они могут изменить все, начиная от помощи Украины до будущего НАТО, а также торговли между США и ЕС.

По мнению чиновников в Брюсселе, Трамп готов использовать каждую тему обороны, торговли и поддержки Украины - в качестве разменной монеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде