В ЕС пригрозили США мерами, если не будет торговой сделки

Об этом заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы предпочитаем найти взаимоприемлемое решение и в определенном смысле снять торговую напряженность", - сказал Домбровскис.

В то же время он предупредил, что Евросоюз "готов принять меры для защиты наших экономических интересов и нашего бизнеса, если мы не сможем найти это решение".

На вопрос, смирился ли ЕС с тем, что президент США Дональд Трамп сохранит базовый тариф в размере 10%, Домбровскис ответил, что "так называемые взаимные тарифы" - это спекулятивные предположения, "которые не отражают текущего состояния переговоров".

Пошлины Трампа и ответка ЕС

Напомним, в апреле 2025 года Трамп анонсировал масштабные пошлины практически против всех торговых партнеров США. Однако вскоре он приостановил их на 90 дней, чтобы заключить со странами индивидуальные торговые сделки.

В частности, ЕС столкнется с угрозой введения 50% пошлин почти на весь свой импорт в США, если до 9 июля не будет заключена сделка.

Важно также отметить, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что торговая сделка с ЕС, скорее всего, станет одной из последних, заключенных США.

В ответ на пошлины Трампа на металлы Евросоюз одобрил тарифы на сумму 24,1 млрд долларов американских товаров. Меры могут быть введены быстро.

Пошлины ЕС нацелены на политически чувствительные штаты США и включают такие продукты, как соевые бобы из Луизианы (где проживает спикер Палаты представителей Майк Джонсон), а также сельскохозяйственную продукцию, птицу и мотоциклы.

Кроме того, блок готовит дополнительный список тарифов на 95 млрд евро американских товаров в ответ на так называемые ответные пошлины Трампа и автомобильные тарифы.

Меры ЕС будут нацелены на промышленные товары, включая самолеты Boeing, автомобили а американского производства и бурбон.