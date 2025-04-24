Пошлины Трампа: Boeing нашла новые рынки для самолетов вместо Китая, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Генеральный директор корпорации Boeing Келли Ортберг заявил, что Китай прекратил принимать поставки от американской авиакомпании Boeing, после того как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах. Это решение поставило под сомнение судьбу около 50 самолетов, которые должны были быть переданы КНР в текущем году.

"Мы поддерживаем тесную связь с нашими китайскими заказчиками и активно оцениваем варианты перепродажи уже построенных или находящихся в процессе производства самолетов", - сказал Ортберг во время отчета о прибыли Boeing.

Это противостояние подчеркивает сложную ситуацию, в которой оказалась Boeing как крупнейший экспортер готовой продукции в США после того, как президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении большинства торговых партнеров Америки. Пока только Китай ответил введением пошлин, которые сделали самолеты Boeing слишком дорогими для авиакомпаний страны.

Ортберг признал, что процесс восстановления Boeing может осложниться, если другие страны также прибегнут к подобным действиям. Как и генеральный директор General Electric Co. Ларри Калп, он отметил, что вместе со своей командой неоднократно подчеркивал администрации Трампа важность аэрокосмического экспорта для экономики США.

"Не проходит и дня, чтобы мы не взаимодействовали с кем-то из администрации, включая членов кабинета, министров и даже самого президента", - сказал Ортберг.

Сейчас последствия для Boeing являются управляемыми - компания способна компенсировать рост расходов на товары и услуги для экспортируемых самолетов. Руководство оценило влияние на компанию менее чем в 500 млн долларов, а предназначенные для Китая самолеты могут поставить под угрозу еще примерно 1 млрд долларов дохода.

Спрос и выход из ситуации есть

Впрочем, устойчивый спрос на новые авиалайнеры в сочетании с ограничениями на поставки у конкурента Airbus SE, может сыграть в пользу Boeing. Среди авиакомпаний, которые охотно принимают самолеты, от которых отказался Китай, - Air India Ltd. По состоянию на конец прошлого месяца авиаперевозчик принял 41 самолет 737 Max, изначально изготовленный для китайских компаний, и по данным Bloomberg, изъявил желание взять больше.

"Если Китай решит отложить или отменить заказ, Boeing не будет иметь особых трудностей с перенаправлением этих самолетов другим авиакомпаниям, которым нужны дополнительные мощности", - написал в заметке для клиентов аналитик Bank of America Рон Эпштейн.

Потенциальные последствия тарифов затмили в целом положительные последние результаты Boeing, в частности отчет за первый квартал, который показал рост доходов и уменьшение расходов наличности.

Еще одним возможным негативным последствием торгового спора является его влияние на поставщиков, особенно на мелкие компании, которые уже сталкиваются с трудностями из-за повышения расходов, связанных с планами Boeing по увеличению темпов производства. Ортберг отметил, что компания внимательно следит за ситуацией с поставщиками деталей, но пока не обнаружила признаков ослабления, готовясь к увеличению выпуска моделей 737 Max и 787 в ближайшие месяцы.

По словам Ортберга, Boeing уже работает над планами достижения среднего уровня производства в более 50 самолетов 737 Max в месяц. Сейчас компания стремится выйти на уровень в 38 самолетов в месяц, установленный Федеральным управлением авиации США (FAA), а впоследствии - на 42 и выше, при условии стабильных показателей работы заводов и поставщиков.

Увеличение объемов производства поможет улучшить денежные потоки - Ортберг подтвердил, что Boeing планирует превратить нынешний отток средств в положительное денежное сальдо во второй половине года.

"Мы хорошо движемся к тому, чтобы вернуться к положительному денежному потоку во второй половине года", - сказал он.