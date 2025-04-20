Тарифная война: Boeing вернула новый самолет для Китая обратно в США

Один из новых лайнеров Boeing, который должны были передать китайской авиакомпании, вынужденно вернули в США из-за пошлин на импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Самолет модели 737 MAX, который планировали передать авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился на одном из заводских аэродромов Boeing в Сиэтле в воскресенье, 20 апреля, в 18:11 по местному времени (22:11 по Киеву). Самолет был окрашен в фирменные цвета китайского перевозчика.

Во время обратного рейса длиной около 8000 км, лайнер останавливался на дозаправку на островах Гуам и Гавайи. Этот борт был одним из нескольких 737 MAX, которые находились в центре финальной сборки в китайском городе Чжоушань, и ожидали окончательного доукомплектования и передачи заказчику из Китая.

По информации консалтинговой компании IBA, новый самолет 737 MAX стоит около 55 млн долларов. Таким образом, китайский перевозчик может столкнуться с финансовыми потерями из-за вероятных пошлин.

Пока неизвестно, кто именно принял решение вернуть самолет в США. Компании Boeing и Xiamen Airlines не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Возвращение модели 737 MAX, - наиболее популярной в линейке Boeing, - подтверждает перебои в цепях поставок новых самолетов, вызванных прекращением многолетнего беспошлинного режима в аэрокосмической сфере.

Нынешняя ситуация с тарифами и нарушение поставок, происходит на фоне усилий Boeing возобновить поставки после почти пятилетней паузы в импорте 737 MAX в Китай и предыдущей волны торгового напряжения между странами.

Эксперты отмечают, что неясность вокруг тарифной политики, может поставить под угрозу многочисленные будущие поставки. Некоторые руководители авиакомпаний признают, что в условиях таможенного давления, предпочитают отложить передачу самолетов, чем оплачивать дополнительные пошлины.