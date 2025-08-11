Тарифы США "растают": Бессент назвал условие, при котором Вашингтон снизит пошлины

Пошлины США на импорт из других стран, вероятно, сократятся. Так будет, если торговый дисбаланс улучшится.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Nikkei.
"Со временем тарифы должны стать тающим кубиком льда. Если производство вернется в США, нам придется меньше импортировать. Таким образом, мы восстановим баланс", - заявил Вэнс.
Он также коснулся переговоров со странами, которые еще не заключили торговых сделок. По мнению министра финансов США, Вашингтон завершит эти переговоры к концу октября.
Издание отмечает, что торговые переговоры с Китаем имеют для США первостепенное значение.
В частности, Бессент заявил, что вести дела с Китаем "сложно", поскольку у этой страны "нерыночная экономика". Он добавил, что у таких экономик другие цели.
"Мы считаем, что большая часть продукции производится ниже себестоимости. Это программа создания рабочих мест. У них есть цели по трудоустройству. У них есть цели по производству, а не по рентабельности", - отметил он.
Также Бессент пояснил, что тарифная политика является способом увеличения налоговых поступлений и защиты промышленности США.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп использует тарифную политику для переговоров по внешней политике.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил пошлины против большинства стран - торговых партнеров Америки.
Однако вскоре он приостановил их на 90 дней, чтобы дать возможность заключить за это время торговые сделки. При этом базовая пошлина в размере 10% уже с того момента действовала для всех.
После истечения срока Трамп заявил, что новые пошлины вступят в силу в августе. Так, в ночь на 1 августа Белый дом опубликовал обновленный список, где были новые пошлины против стран, с которыми не было торговых сделок.
Уже 7 августа Трамп официально заявил, что новые тарифы вступили в силу.