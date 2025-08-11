RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Тарифы США "растают": Бессент назвал условие, при котором Вашингтон снизит пошлины

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Пошлины США на импорт из других стран, вероятно, сократятся. Так будет, если торговый дисбаланс улучшится.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Nikkei.

"Со временем тарифы должны стать тающим кубиком льда. Если производство вернется в США, нам придется меньше импортировать. Таким образом, мы восстановим баланс", - заявил Вэнс.

Он также коснулся переговоров со странами, которые еще не заключили торговых сделок. По мнению министра финансов США, Вашингтон завершит эти переговоры к концу октября.

Издание отмечает, что торговые переговоры с Китаем имеют для США первостепенное значение.

В частности, Бессент заявил, что вести дела с Китаем "сложно", поскольку у этой страны "нерыночная экономика". Он добавил, что у таких экономик другие цели.

"Мы считаем, что большая часть продукции производится ниже себестоимости. Это программа создания рабочих мест. У них есть цели по трудоустройству. У них есть цели по производству, а не по рентабельности", - отметил он.

Также Бессент пояснил, что тарифная политика является способом увеличения налоговых поступлений и защиты промышленности США.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп использует тарифную политику для переговоров по внешней политике.

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил пошлины против большинства стран - торговых партнеров Америки.

Однако вскоре он приостановил их на 90 дней, чтобы дать возможность заключить за это время торговые сделки. При этом базовая пошлина в размере 10% уже с того момента действовала для всех.

После истечения срока Трамп заявил, что новые пошлины вступят в силу в августе. Так, в ночь на 1 августа Белый дом опубликовал обновленный список, где были новые пошлины против стран, с которыми не было торговых сделок.

Уже 7 августа Трамп официально заявил, что новые тарифы вступили в силу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСкотт Бессент