Тарифы на проезд в Киеве вырастут до 30 гривен: кто сможет ездить бесплатно

В Киеве решили просмотреть тарифы на проезд, уже на следующей неделе цены вырастут до 30 гривен. Однако не все киевляне будут обязаны платить за проезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Несмотря на ожидаемое повышение тарифов, киевские власти подтверждают, что для всех категорий граждан, имеющих право на социальную защиту, льготы на проезд остаются в силе. В настоящее время льготным проездом в столице может пользоваться около 1,1 миллиона жителей города.
Для обеспечения этих социальных гарантий в этом году в столичном бюджете предусмотрено почти 875 млн грн на компенсацию льготного проезда. Из этой суммы 181,7 млн грн направлено на поддержку школьников, студентов и курсантов.
Для молодежи будут действовать отдельные льготные условия, позволяющие существенно снизить расходы на ежедневные поездки:
Кроме учащихся и студентов, право на льготный проезд имеют другие слои населения. Самой многочисленной категорией в столице являются пенсионеры - более 570 тысяч человек. Также право на бесплатный проезд имеют:
С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться здесь .
Эти меры направлены на то, чтобы даже при удорожании услуг наиболее уязвимые категории киевлян могли беспрепятственно пользоваться городским транспортом.