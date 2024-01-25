Есть ли у Украины деньги на пенсии и помощь: ответ Минсоцполитики

Выплата пенсий в Украине в значительной степени покрывается отчислениями работающих граждан в Пенсионный фонд. На социальную помощь идут средства международных партеров.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире телемарафона.

"Если говорить о выплате пенсий, то мы ориентируемся на наши внутренние национальные резервы и уплату единого социального взноса, который сейчас в принципе покрывает расходы на наши пенсии по возрасту", - сказала она.

По ее словам, дополнительный трансферт из бюджета для ПФУ нужен, но этот ресурс также не зависит от международной помощи, а только от налогоплательщиков, в частности, военных, уплачивающих эти деньги

"Когда мы говорим о других социальных расходах, то они зависят от международной помощи", - сказала она и отметила, что в конце 2023 года Япония предоставила 1,2 млрд долларов, которые пойдут на помощь наиболее уязвимым категориям в течение декабря прошлого года и января-февраля этого года.

Жолнович сообщила, что у правительства "запас средств также в марте, которые позволят нам вовремя выполнять все обязательства, независимо от других обстоятельств".

Министр сказала, что ряд европейских стран, в том числе Великобритания и страны Скандинавии, задекларировали финансовую поддержку Украине, которая поступит независимо от пакета ЕС на 50 млрд евро.

Жолнович также рассказала, что Минсоцполитики сократило часть программ социальной поддержки, в частности на санаторно-курортное лечение и закупку автомобилей.

Бюджет ПФУ

Напомним, в 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд. гривен.

Собственные доходы ПФУ составили 489,0 млрд гривен (из которых 24,2 млрд гривен - государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, покрытие недополученной суммы средств от применения размера единого взноса); средства госбюджета на выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ – 249,4 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий – 35,5 млрд гривен.

Отметим, что все налоги в Украине идут на сектор безопасности и обороны. Социальные расходы финансируются за счет международной помощи.