Тарифы на низком старте. Что будет с ценами на коммуналку в Украине

Тарифный мораторий распространяется не на все услуги ЖКХ. Соответствующий правительственный законопроект Верховная рада приняла еще летом 2022 года. Согласно документу, на время военного положения и 6 месяцев после него запрещено поднимать тарифы на газ, тепло и горячую воду.

Кроме того, компаниям-поставщикам газа запрещено принуждать к оплате задолженности. Другими словами – нельзя штрафовать бытовых потребителей. В отношении тарифов на свет и воду мораторий не действует.

К росту тарифов на воду приготовиться?

Тарифы на услуги ЖКХ устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В конце 2022 года она подняла тарифы на воду в среднем на 10-30%, и решение должно было вступить в силу с 1 января 2023-го. Оно касалось порядка 32 водоканалов, но не Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые сильнее других пострадали от российской агрессии. Тогда же глава комиссии Константин Ущаповский предложил воздержаться от повышения и вернуться к нему в мае.

На прошлой неделе стало известно, что вопрос тарифов на централизованное водоснабжение и стоки могут включить в повестку дня НКРЭКУ уже в марте. Как говорят в комиссии, сейчас прорабатывается возможность пересмотра цен в два этапа – с 1 апреля и 1 июля. Причем на первом ожидается среднее повышение на 10%.

Что это означает на практике? Например, если сейчас для жителей Киева установлен общий тариф на уровне 30,38 гривен за кубометр (с НДС), то с 1 апреля планируется повышение до 34,5 гривен и с 1 июля – до 39,3 гривен.

Поскольку тарифы устанавливаются конкретно для каждого водоканала, то они могут существенно отличаться в зависимости от региона. Таким образом, самая дорогая вода будет в Павлограде (Днепропетровская область), где тариф с апреля могут поднять до 62,12 гривен за кубометр.

В Украине могут пересмотреть тарифы на водоснабжение (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Директор Аналитического центра Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук подчеркивает, что тарифы должны быть экономически обоснованными. И именно НКРЭКУ проверяет документы коммунальных предприятий, чтобы определить, сколько должен платить конечный потребитель.

"Если на уровне государства Нацкомиссия решила поднимать тарифы, то, по нашему мнению, это обоснованно. Потому что подорожали составляющие тарифа – это и электроэнергия в структуре водоснабжения, и заработные платы, и химические реагенты для очистки воды. Все это поднимается в цене и должно быть компенсировано за счет тарифа", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Таким образом, тариф должен отразить подорожание реагентов, которые закупаются за рубежом, из-за резкого роста курса доллара и евро. А также ситуацию с тем же электричеством, цены на которое для предприятий гораздо выше чем для населения. И с учетом того, что в отдельных регионах тарифы на водоснабжение не пересматривались более двух лет.

Подорожание э/э уже обсуждается

На рынке электроэнергии Украины действует механизм специальных обязательств. Благодаря этому для бытовых потребителей действуют тарифы: 1,44 гривен за кВт*ч, если потребляется менее 250 кВт*ч в месяц; 1,68 гривен за кВт*ч, если потребляется свыше 250 кВт*ч в месяц.

Согласно решению правительства от октября 2022 года, такие цены сохранятся как минимум до 31 марта 2023-го. И если его не продлят, то в теории отрасль может перейти на рыночные условия. Хотя сейчас в правительстве просчитывают около 10 сценариев изменения тарифов, в том числе по "вилке" в 250 кВт*ч, но окончательного решения нет.

"Лично я противник такого подхода. Первые 250 кВт*ч ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять доходы потребителей по объему потребления некорректно", – отметил в комментарии РБК-Украина советник премьер-министра Юрий Бойко.

По его словам, в случае роста тарифов на э/э, нивелировать напряжение в обществе могли бы адресные субсидии. Поэтому в правительстве продолжают взвешивать все "за" и "против", а все 10 сценариев на данный момент зависли в воздухе. Это традиционно сложный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

В начале марта подробнее на этих сценариях останавливался глава Нацкомиссии Константин Ущаповский. Один из них предполагает модификацию действующей системы субсидий, второй – разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Окончательное решение за правительством, но его объявят не раньше, чем через месяц-два после завершения отопительного сезона. При этом, по мнению Ущаповского, война настолько изменила украинцев, что они готовы платить за свет по справедливой цене.

Глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, комментируя возможность повышения тарифов, обращает внимание на то, в каком состоянии находится украинская энергетика после российских ударов. Да и инфляцию никто не отменял. Поэтому, считает депутат, можно было бы рассматривать повышение для достаточно состоятельных людей.

"Если эти средства пойдут на то, чтобы отремонтировать энергосистему и обеспечить лучшую надежность, хорошо это или плохо? Это просто ответственный шаг, который может позитивно отразиться на ремонтах, восстановлении и наличии электроэнергии у конечных потребителей", – отметил он в комментарии изданию.

Аналитик энергетических рынков Максим Билявский уверен, что к росту тарифов на электроэнергию в первую очередь не готова украинская экономика. Согласно отчетам, за минувший год ВВП сократился на 30%. А это означает резкий рост уровня безработицы, при котором повышение тарифов может спровоцировать еще больший коллапс на энергетическом рынке и вызвать социальное напряжение. Поскольку в период военного положения и в послевоенный период у людей, скорее всего, не будет на это денег.

Билявский предлагает идти другим путем: когда появится профицит электроэнергии, возобновить экспорт на рынки Европейского союза. Полученные доходы вместе с помощью зарубежных доноров можно аккумулировать в специальном фонде для ремонта и восстановления поврежденной ударами РФ энергоинфраструктуры.

"И тогда не будет надобности в пересмотре тарифов для населения. Давайте смотреть правде в глаза, у нас до войны была критическая ситуация по показателю энергетической бедности. А сейчас она намного ухудшилась. Проблему можно решить за счет материальной поддержки и других мер. Поэтому нужно искать баланс между программой ремонтов и финансовым обеспечении отрасли", – отметил эксперт в беседе с РБК-Украина.

В крайнем случае Билявский допускает возможность роста тарифов для платежеспособных категорий, которые потребляют более 300 кВт*ч в месяц. Что касается остальных, то пересмотр попросту не сработает в военное время. Особенно при отсутствии механизма получения монетизированных субсидий.

Газ, тепло и горячая вода под мораторием

Как уже говорилось выше, в отношение этих тарифов действует государственный мораторий. Подавляющее большинство потребителей получает газ по цене 7,96 гривен за кубометр (без НДС). И согласно распоряжению правительства, она точно будет действовать до 31 марта.

В отношении тарифов на газ и тепло действует мораторий (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Стоимость доставки газа тоже зафиксирована, но отличается в зависимости от газораспределительной компании. Например, от 0,384 гривен за кубометр в Киевской области до 2,388 гривен в Харьковской.

Что касается тарифов на тепло, то продолжает действовать расчетная формула, которая была введена еще до 24 февраля 2022 года. Но и они устанавливаются в каждой области отдельно в зависимости от поставщика и наличия в счетчиков. Так, в Киеве действует тариф 1654,41 грн/Гкал, в Днепре – 1741,32 грн/Гкал, в Одессе – 1813,94 грн/Гкал.

Это же касается и тарифов на горячую воду. Премьер-министр Денис Шмыгаль еще зимой говорил, что местным властям выделили 14 млрд гривен в виде субвенций, чтобы цены оставались без изменений, а у предприятий были средства на обеспечение бесперебойной работы и ремонтов на фоне российских ударов по энергетическим объектам.

Могут ли тарифный мораторий пересмотреть или отменить из-за экономического фактора? На данный об этом ничего не известно. "О таких планах я не слышал, и таких планов не видел, поэтому не знаю, чтобы такое на сегодняшний день обсуждалось", – сказал РБК-Украина Андрей Герус.

На этой неделе в Верховной раде зарегистрировали проект постановления, которым нардепы предлагают Кабмину распространить мораторий и на другие тарифы ЖКХ. На момент публикации материала Герус не был готов оценить данное предложение. Но подчеркнул, что принимая государственные решения, необходимо взвешивать все плюсы и все минусы. И, с одной стороны, думать о людях, а с другой – не допустить ситуации, похожей на ту, которая в мае-июне 2022 года сложилась с бензином и дизтопливом на АЗС.

Действующий мораторий также предполагает компенсации коммунальным предприятиям за счет государства. Но разница в тарифах до сих пор не возмещена. По оценкам Ассоциации городов Украины, убытки за 2022 год составили почти 35 млрд гривен. И время от времени бьющие из-под асфальта "гейзеры" являются одним из прямых результатов такой ситуации.

И если объективно – в будущем вряд ли получится уйти от повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, но сейчас такое решение кажется политическим самоубийством. По крайней мере, в отношении резкого роста до экономически обоснованных показателей. А потому, скорее всего, власти продолжат искать очередной компромисс.