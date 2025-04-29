Тарифы на электричество для украинцев: Кабмин принял важное решение

Он сообщил, что сегодня правительство продлит действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года.

"Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу - 4,32 грн за кВт⋅ч", - сказал премьер.

Кроме того, по данным пресс-службы Минэнерго, "ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт⋅ч также остается в силе.

Шмыгаль также рассказал, почти 3 млн семей получают жилищные льготы и субсидии, с 1 мая в связи с завершением отопительного сезона они будут пересчитаны автоматически.

"Таким образом, в условиях полномасштабной войны поддерживаем наших людей и уменьшаем нагрузку на бюджеты украинских семей", - сказал премьер.