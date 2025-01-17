Тариф на электроэнергию в Украине снизили почти в 2 раза для сверхвысоких объемов

Кабинет министров снизил стоимость электроэнергии для объемов более 2 тысяч кВт/ч в месяц до 2,64 гривен за кВт/ч.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
По его словам, правительство решило провести дифференциацию льготного тарифа на электроэнергию.
"Теперь потребители будут платить по полному тарифу (4,32 грн за кВт/ч) только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт/ч. Остальную потребленную электроэнергию оплатят по льготному тарифу 2,64 грн", - сказал он.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.
Правительство во время войны дважды повышало стоимость электроэнергии. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.
В итоге средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года на 18,9%.