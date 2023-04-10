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Танков нет, вы теперь пехота. Оккупант пожаловался на нехватку вооружения в армии РФ (перехват)

Новина українською →
Россия, Понедельник 10 апреля 2023 18:23
Танков нет, вы теперь пехота. Оккупант пожаловался на нехватку вооружения в армии РФ (перехват) Фото: оккупант пожаловался на нехватку вооружения в армии РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российской армии не хватает вооружения, поэтому командование переквалифицирует своих подчиненных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

Как рассказал россиянин, когда он с товарищами прибыл на фронт, танкисты остались без техники. Им сказали, что танков нет, поэтому они будут переквалифицированы в пехоту.

"Да, у них были прилеты, они танкисты. Мы ехали сюда вместе, из вагонов высаживались и машину ждали. А им, танкистам, тогда сказали, что танков нет - вы теперь пехота. Все. Автоматы выдали", - рассказывает он.

Кроме этого, он рассказал, что многие российские военные злоупотребляют алкоголем и убегают с фронта.

"Пьяные все были, они здесь спились все. Половину полка – не знают где, не знают куда исчезли", - говорит он.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

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