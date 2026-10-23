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Для танков и не только: Rheinmetall открыл завод по выпуску крупнокалиберного оружия

14:28 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Rheinmetall открыл завод по выпуску крупнокалиберного оружия (rheinmetall.com)

Компания Rheinmetall официально открыла новый "Британский пушечный зал" в Телфорде, где будут производиться крупнокалиберное оружие для танков и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что новый завод является частью инвестиций Rheinmetall в размере более 200 млн. фунтов стерлингов. Ожидается, что на объекте дополнительно привлекут 100 высококвалифицированных специалистов. В Телфорде на Rheinmetall работает около 685 человек.

"Пушечный зал" будет производить 120-мм и 155-мм системы вооружения, в частности для танка Challenger 3 и будущих артиллерийских платформ. На пиковой мощности он может производить до 245 стволов в год для обеих калибров и более 50 казенных частей ежегодно.

Со временем Rheinmetall намерена внедрить в производство британскую сталь от Sheffield Forgemasters, что еще больше укрепит внутренние цепи поставок и поддержит британскую сталелитейную промышленность. Объект открыл Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall AG.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall объявила о запуске работы нового завода по производству боеприпасов среднего калибра на площадке в Альбасете.

Напомним, ранее немцы вместе с французами представили супертанк с беспилотной башней и дронами. Новая машина способна работать как командный центр для роботизированных комплексов прямо на поле боя.

Также мы писали, что немецкая армия заказала у Rheinmetall более двух тысяч полноприводных грузовых автомобилей. Сумма контракта составляет около миллиарда евро.

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