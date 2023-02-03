RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танки для Украины. РФ развернула кампанию по дискредитации западной поддержки, - Польша

Фото: РФ развернула кампанию по дискредитации западной поддержки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации западной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Станислава Жарына в Twitter.

"В ответ на решение Запада поставить Украине танки - в том числе Leopard и Abrams - российская пропаганда развернула разнонаправленную информационную войну, направленную на дискредитацию этой новой волны поддержки", - сообщил он.

Жарын подчеркнул, что российская пропаганда использует информацию о поставках танков Украине для продвижения фейка о якобы угрозе РФ от Запада.

"Россия использует сообщения о поставках тяжелой военной техники в Украину для укрепления и придания большей убедительности так называемому "мифу об осажденной крепости" - устойчивому пропагандистскому термину для обозначения угрозы, якобы исходящей от Запада для России", - заявил он.

В то же время, по словам Жарына, продвигается еще один ложный миф - о "великой отечественной войне" - термин, используемый российской пропагандой для обозначения участия Советского Союза во Второй мировой войне после разрыва связей с Гитлером.

"Таким образом, Кремль проводит лживую параллель, которая предполагает следующее: предоставляя Украине танки, НАТО просто нападает на Россию так же, как нацистская Германия напала на Советский союз в 1941 году. Стремясь подорвать желание свободного мира повысить обороноспособность Украины, российская пропаганда проводит кампанию страха, в ходе которой она усиливает нарратив о растущем риске начала Третьей мировой войны, ложно предполагая, что Запад разоружается", - подчеркнул уполномоченный польского правительства.

Он добавил, что одновременно с кампанией страха Россия проводит операцию по дезинформации, которая очерняет западную военную технику.

"Она высмеивает ее качество, размещает подделанные фотографии обломков западных танков и публикует их чертежи с инструкциями по их повреждению", - сообщил Жарын.

Напомним, правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов и ведет переговоры о закупке 15 зениток Gepard у Катара для отправки в Киев.

Кроме того, западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшапропагандистВоенная помощьВойна России против Украины