Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта

Боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце", - сказал он в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.
По его словам, танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на театр военных действий.
Напомним, в январе правительство Германии поставило задачу быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2. Обычно в Украине они оборудованы 31 танком каждый.
Отметим, Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила на годовщину полномасштабной войны.
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