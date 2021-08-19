Танки, "Гради", ЗРК: бойовики на Донбасі розмістили десятки одиниць військової техніки

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області.

Безпілотник спостерігачів засік їх на території полігону біля н. п. Бойківське (колишнє Тельманове). Там окупанти розмістили 6 реактивних систем залпового вогню "Град", 6 танків Т-72 і 6 мінометів "Сани" 120-го калібру.

В ОБСЄ зазначають що в цьому районі, відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено.

Крім того, за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 27 танків (Т-72 і Т-64), 12 гаубиць "Жаба" 122-го калібру, 6 протитанкових гармат "Рапіра", 1 міномет "Сани" 120-го калібру і 10 зенітних ракетних комплексів "Стріла" на двох полігонах в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської області.

Всю цю техніку окупанти розмістили в районі н. п. Тернове (Донецька область) та в районі Мирного біля Луганська.

Крім того, поблизу лінії зіткнення в Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 13 БМП, 1 бронетранспортер і бойову броньовану машину невстановленого типу. Цю техніку засік безпілотник ОБСЄ на полігоні біля н. п. Бойківське.