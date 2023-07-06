RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танки, газ и ближний бой. Пограничники показали, как отбили вражеский штурм под Авдеевкой

Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные под Авдеевкой в Донецкой области пошли в штурм на позиции украинских военных, использовали танки и слезоточивый газ. Однако вражеское наступление провалилось, наши защитники нанесли оккупантам значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Военнослужащие ГПСУ держат оборону в районе Авдеевки. Российские подразделения не прекращают попыток обойти город с флангов, однако все попытки окружения разбиваются об украинские позиции", - говорится в сообщении.

Вражеский штурм

Один из недавних вражеских штурмов длился около десяти часов. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по Силам обороны авиационные удары и даже забросали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом.

Отмечается, что часть вражеской бронетехники бойцы смогли подбить, ликвидировали также несколько десятков пехотинцев ВС РФ.

Наступление оккупантов провалилось

В конце концов, российский штурм провалился и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить. Пограничники показали, как происходил штурм, что было самым сложным для них и в каких условиях в целом держат оборону военнослужащие ГПСУ в районе Авдеевки.

Бои за Авдеевку

Бои за город, который расположен неподалеку от оккупированного Донецка, продолжаются с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Россияне регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Авдеевки, город покинула значительная часть местных жителей. Однако украинским военным удается сдерживать натиск россиян, местами они переходят в контрнаступление.

Недавно сообщалось, что украинские военные в последнее время продвинулись в трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявлял, что Авдеевское направление является "самым горячим" участком фронта. Там идут интенсивные бои, а оккупанты хотят прорвать оборону ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонбассДонецкая областьприкордонникиВойна в Украине