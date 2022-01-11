Танки, БМП і стрілецька зброя: Росія почала навчання біля кордонів з Україною

Російська Федерація почала навчання зі стрільбами в прикордонних з Україною регіонах. У них задіяно близько 3 000 військових і важка техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що навчання зі стрільбами почалися на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. У маневрах задіяно близько 300 одиниць військової техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

Також повідомляється, що головним акцентом навчань буде виконання контрольних стрільб, організація маршів та обладнання опорних пунктів.

"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі м", - йдеться в повідомленні Західного військового округу.