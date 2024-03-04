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Почти 1200 оккупантов и 42 автомобиля. Генштаб обновил потери России в Украине

Понедельник 04 марта 2024 07:52
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Почти 1200 оккупантов и 42 автомобиля. Генштаб обновил потери России в Украине Фото: почти 1200 оккупантов и 42 автомобиля (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали почти 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 42 автомобильной техники и 22 артсистемы россиян.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 417 950 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков - 6648 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 660 (+21) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 210 (+22) ед.;
  • РСЗО - 1004 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 698 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7845 (+2) ед.;
  • крылатые ракеты - 1916 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 374 (+42) ед.;
  • специальная техника - 1621 (+1) ед.

Почти 1200 оккупантов и 42 автомобиля. Генштаб обновил потери России в Украине

Ситуация на фронте 4 марта

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

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