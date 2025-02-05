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Глава МИД Британии прибыл в Украину: объявит о новой помощи

Киев, Среда 05 февраля 2025 09:38
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Глава МИД Британии прибыл в Украину: объявит о новой помощи Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыл в Украину 5 февраля. Он анонсирует выделение новой помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии Валерия Залужного в Telegram и правительство Британии.

"Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины", - написал Залужный.

Глава МИД Британии прибыл в Украину: объявит о новой помощи
Фото: Залужный приветствует Лемми в Украине (t.me/Zaluzhnui)

Это уже второй визит Лемми в Украину после его назначения на должность главы МИД Великобритании в июле 2024 года. Во время своего визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Как сообщили в правительстве Великобритании, Дэвид Лемми объявит о выделении еще 55 млн фунтов стерлингов (около 68,7 млн долларов) финансовой поддержки.

"Наша поддержка Украины остается незыблемой. Мы полны решимости поставить Украину в сильную позицию как в ее борьбе с Россией, так и за ее пределами", - отметил Лемми.

В рамках новой помощи Британия предоставит 3 млн фунтов стерлингов на продолжение поставок украинского зерна и других продуктов питания в Сирию. Еще 17 млн фунтов стерлингов пойдут на инновационные энергетические проекты, 10 млн - на помощь в восстановлении украинского бизнеса и 25 млн - на поддержку семейных и общественных услуг.

В МИД Британии добавили, что страна выделила уже 977 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Историческое соглашение Украины и Великобритании

Напомним, 16 января 2025 года Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о партнерстве на 100 лет. Соглашение в Киеве подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

На днях Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией о 100-летнем партнерстве.

В рамках соглашения Британия выделит Украине до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет для ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

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