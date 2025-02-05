Глава МИД Британии прибыл в Украину: объявит о новой помощи

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыл в Украину 5 февраля. Он анонсирует выделение новой помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии Валерия Залужного в Telegram и правительство Британии.

"Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины", - написал Залужный.





Фото: Залужный приветствует Лемми в Украине (t.me/Zaluzhnui)



Это уже второй визит Лемми в Украину после его назначения на должность главы МИД Великобритании в июле 2024 года. Во время своего визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Как сообщили в правительстве Великобритании, Дэвид Лемми объявит о выделении еще 55 млн фунтов стерлингов (около 68,7 млн долларов) финансовой поддержки.

"Наша поддержка Украины остается незыблемой. Мы полны решимости поставить Украину в сильную позицию как в ее борьбе с Россией, так и за ее пределами", - отметил Лемми.

В рамках новой помощи Британия предоставит 3 млн фунтов стерлингов на продолжение поставок украинского зерна и других продуктов питания в Сирию. Еще 17 млн фунтов стерлингов пойдут на инновационные энергетические проекты, 10 млн - на помощь в восстановлении украинского бизнеса и 25 млн - на поддержку семейных и общественных услуг.

В МИД Британии добавили, что страна выделила уже 977 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.