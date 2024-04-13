Танкеры российской нефти заблокированы в море из-за санкций США

Четыре танкера российской нефти застряла в море, после введения санкций США против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Три топливных танкера, которые загружали нефтепродукты в феврале-марте, и танкер с сырой нефтью, который загрузил российскую нефть в начале апреля попали под санкции

Крупный нефтевоз Anthea загрузил около 200 тысяч метрических тонн российской нефти марки Urals в Лаконском заливе недалеко от Греции посредством раздельных перевозок с судна на судно двумя судами в конце марта и в настоящее время стоит на якоре в Суэцком канале с нефтью на борту, показали данные Лондонской биржи.

Согласно данным Лондонской биржи, судно стоит на якоре в Суэцком канале с начала апреля.

Еще одно судно, попавшее под санкции - Elsa. На нем приняли мазут на борт в марте путем пересадки с судна на судно недалеко от греческого порта Каламата, показывают данные Лондонской биржи.

Согласно данным, в марте в Каламату было поставлено около 100 тысяч метрических тонн мазута из российских портов Санкт-Петербург и Усть-Луга.

Клэр Юнгман, глава штаба американской правозащитной группы United Against Nuclear Iran, которая отслеживает движение танкеров, связанных с Ираном, с помощью спутниковых данных подтвердила перемещения обоих судов, добавив, что с 2021 года Elsa перевезла более 9 миллионов баррелей иранской нефти или мазута в ОАЭ, Сингапур и Китай.

Elsa стоит на якоре у берегов Сингапура с начала апреля, согласно данным Лондонской биржи.

Судно, Hebe, было загружено 100 тысячами тоннами мазута в российских портах Балтийского моря Санкт-Петербург и Усть-Луга. Танкер направляется в Суэцкий канал, но конечный пункт назначения пока неясен.

Судно Baxter, загруженное нефтью в Новороссийске, направлялось в Индию, согласно данным Лондонской биржи. Танкер дрейфует в Аравийском море с 5 апреля, свидетельствуют данные о судоходстве.

"Эти суда сталкиваются с серьезными препятствиями из-за вторичных санкций. Порты по всему миру, вероятно, будут отказывать им во въезде, чтобы избежать последствий нарушения самих этих санкций", - сказал Юнгман.

Российские поставщики нефти вряд ли будут использовать эти суда или любые другие, предоставленные судоходной компанией, попавшей под санкции, которые в настоящее время потенциально сокращают и без того небольшой тоннаж, задействованный в торговле российской нефтью, сообщил источник на российском нефтяном рынке.