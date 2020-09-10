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Танкер Delfi транспортують в Чорноморськ

Автор: Игорь Литвиненко

Затонулий танкер Delfi, який сьогодні вранці прибрали з одеського пляжу, транспортують у морський порт Чорноморська. Протягом декількох годин він повинен бути в Чорноморську.

Про це в Facebook написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, над тим, щоб прибрати танкер з пляжу в Одесі, фахівці приватних компаній і державні служби працювали цілодобово.

"На світанку за допомогою плавучого крана і буксирів почалася транспортування танкера з міського пляжу Дельфін. Операція дуже складна в технічному виконанні і потребує точних і неквапливих дій. Протягом декількох годин судно повинно бути переміщене в порт Чорноморськ", - написав Куций.

Нагадаємо, 6 вересня на пляжі в Одесі розпочався фінальний етап операції з підняття затонулого танкера Delfi.

Через сезони штормів очікувалося, що роботи по підняттю танкера будуть відкладені, проте танкер вдалося вивезти з Одеси 10 вересня.

Також повідомлялося, що в Одесі суд наклав арешт на танкер Delfi, частково задовольнивши клопотання Адміністрації морських портів.

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