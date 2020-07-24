Танкер Delfi не змогли підняти

Буксири сьогодні не змогли підняти затонулий у Одесі танкер Delfi. Операцію продовжать завтра.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, підготовчі роботи по перевертанню судна тривали практично весь день.

"Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів. Операція продовжиться завтра. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкеру", - повідомив Куций.

Він додав, що у разі невдачі Адміністрація морських портів України та Міністерство інфраструктури перейдуть до примусового підняття судна, аби у найкоротші терміни прибрати танкер.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у власника затонулого судна є час до кінця тижня, аби прибрати танкер, в іншому разі йому доведеться відмовитися від прав на судно.

Сьогодні Криклій уточнив, що затоплення танкера планують визнати техногенною катастрофою, це дасть можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою.