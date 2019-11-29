Танкер Delfi міг бути причетний до контрабанди нафтопродуктів, - Держприкордонслужба

Танкер Delfi,, який сів на мілину поблизу пляжу в Одесі, міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби (ДПС).

Як повідомили прикордонники, останнім часом були встановлені можливі схеми з незаконного переміщення нафтопродуктів з суден, які тривалий час перебували в зоні очікування, поза морської економічної зони України. До таких судів ставився і танкер Delfi під молдавським прапором.

"Судно тривалий час перебувало в зоні очікування, поза територіального моря України. У той же час, постійний контроль прикордонниками за судном практично звело до нуля можливість здійснення незаконних угод у масштабах міжнародних морських перевезень та прибережного плавання", - повідомили в ДПС.

При цьому в прикордонній службі відзначили, що 16 листопада проводився огляд Delfi за 6 миль від берега в територіальному морі України, під час якого не було виявлено ні вантажу, не заборонених предметів, ні ознак здійснення незаконної діяльності. Проте були виявлені ряд порушень в суднових документах, а також поганий стан самого судна.

"Вже через кілька днів капітан судна по відкритих каналах зв'язку в море питав про допомогу. Корабель морської охорони, який перебував на службі неподалік, запропонував допомогу, проте, екіпаж від допомоги відмовився, аргументувавши, що підхід буксирів до нього вже організовано. Тим не менш, розуміючи стрімке наростання шторму, морські прикордонники не залишили аварійне судно саме у відкритому морі. Корабель морської охорони в нічних умовах залишався поруч, висвітлюючи знеструмленому аварійне судно, щоб його змогли знайти буксири і катер морської пошуково-рятувальної служби", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, танкер Delfi зірвався з якоря 22 листопада в акваторії порту "Південний", після чого сів на мілину поблизу одного з пляжів Одеси. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження з-за аварії молдавського танкера Delfi в Одесі.