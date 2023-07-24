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Танк, гаубицы и не только. В ВСУ рассказали о потерях РФ на Таврическом направлении

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Украина, Понедельник 24 июля 2023 19:45
Танк, гаубицы и не только. В ВСУ рассказали о потерях РФ на Таврическом направлении Фото: Украинские военные (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении обезвредили почти две роты российских оккупантов.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Силы обороны продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было уничтожено 20 единиц военной техники противника.

В частности:

  • Танк;
  • 5 ББМ;
  • 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • БПЛА "Supercam";
  • БПЛА "Орлан-30";
  • Автомобильная техника.

Тарнавский добавил, что также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Потери России в войне против Украины

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков. В общей сложности ВСУ уничтожили 242 620 военных ВС РФ.

Также украинские защитники в Бахмутском направлении обстреляли позиции россиян из минометов. В результате удачной атаки часть оккупантов была уничтожена.

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