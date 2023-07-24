Танк, гаубицы и не только. В ВСУ рассказали о потерях РФ на Таврическом направлении
Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении обезвредили почти две роты российских оккупантов.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Силы обороны продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что было уничтожено 20 единиц военной техники противника.
В частности:
- Танк;
- 5 ББМ;
- 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- БПЛА "Supercam";
- БПЛА "Орлан-30";
- Автомобильная техника.
Тарнавский добавил, что также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.
Потери России в войне против Украины
За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков. В общей сложности ВСУ уничтожили 242 620 военных ВС РФ.
Также украинские защитники в Бахмутском направлении обстреляли позиции россиян из минометов. В результате удачной атаки часть оккупантов была уничтожена.
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