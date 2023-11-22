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Танк, пушки и не только. СБУ показала уничтожение российской техники с помощью дронов

Архивное фото: СБУ показала уничтожение российской техники с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы с помощью дронов уничтожают вражескую технику на поле боя. В результате успешных атак оккупанты потеряли танк и две пушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ "отминусовали" у россиян еще два наблюдательных комплекса "Муром", - говорится в сообщении.

Что еще удалось уничтожить

Кроме того, киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили:

  • танк Т-72;
  • пушку МТ-12 "Рапира";
  • 100 мм зенитную пушку "КС-19";
  • МТЛБ;
  • пулеметный расчет и вражеский блиндаж;
  • 5 автомобилей противника.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне против Украины превысили уже 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.

Также украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и ликвидировали позиции россиян. Это удалось запечатлеть на видео.

Воины 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ГПСУ на юге Украины уничтожили две единицы автомобильной техники и склад боекомплекта.

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