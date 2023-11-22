Танк, пушки и не только. СБУ показала уничтожение российской техники с помощью дронов

Украинские спецназовцы с помощью дронов уничтожают вражескую технику на поле боя. В результате успешных атак оккупанты потеряли танк и две пушки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ "отминусовали" у россиян еще два наблюдательных комплекса "Муром", - говорится в сообщении.
Кроме того, киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили:
Потери России в войне против Украины превысили уже 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.
Также украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и ликвидировали позиции россиян. Это удалось запечатлеть на видео.
Воины 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ГПСУ на юге Украины уничтожили две единицы автомобильной техники и склад боекомплекта.
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