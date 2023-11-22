Танк, пушки и не только. СБУ показала уничтожение российской техники с помощью дронов

"Спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ "отминусовали" у россиян еще два наблюдательных комплекса "Муром", - говорится в сообщении.

Что еще удалось уничтожить

Кроме того, киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили:

танк Т-72;

пушку МТ-12 "Рапира";

100 мм зенитную пушку "КС-19";

МТЛБ;

пулеметный расчет и вражеский блиндаж;

5 автомобилей противника.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне против Украины превысили уже 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.

Также украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и ликвидировали позиции россиян. Это удалось запечатлеть на видео.

Воины 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ГПСУ на юге Украины уничтожили две единицы автомобильной техники и склад боекомплекта.