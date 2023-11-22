Новые потери России: 850 оккупантов, десятки дронов и пушек
Потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника на 22 ноября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 320 670 (+850) человек ликвидировано;
- танков - 5446 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 10188 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 7769 (+17) ед.;
- РСЗО - 899 ед.;
- средства ПВО - 589 (+1) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13) ед.;
- крылатые ракеты - 1564 ед.;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25) ед;
- специальная техника - 1105 (+7) ед.
Ситуация на фронте
Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.
Кроме того наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.
При этом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на востоке. Россияне хотят окружить Авдеевку и перешли к активной обороне вблизи Бахмута, пытаясь вернуть потерянные позиции.
В Сухопутных войсках считают, что одна из главных задач для ВСУ на зиму - это перерезание логистических путей врага.
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