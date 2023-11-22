ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новые потери России: 850 оккупантов, десятки дронов и пушек

Украина, Среда 22 ноября 2023 08:02
UA EN RU
Новые потери России: 850 оккупантов, десятки дронов и пушек Фото: ВСУ уничтожили еще 850 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника на 22 ноября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 320 670 (+850) человек ликвидировано;
  • танков - 5446 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10188 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 7769 (+17) ед.;
  • РСЗО - 899 ед.;
  • средства ПВО - 589 (+1) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13) ед.;
  • крылатые ракеты - 1564 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25) ед;
  • специальная техника - 1105 (+7) ед.

Ситуация на фронте

Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Кроме того наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.

При этом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на востоке. Россияне хотят окружить Авдеевку и перешли к активной обороне вблизи Бахмута, пытаясь вернуть потерянные позиции.

В Сухопутных войсках считают, что одна из главных задач для ВСУ на зиму - это перерезание логистических путей врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию