Новые потери России: 850 оккупантов, десятки дронов и пушек

Потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника на 22 ноября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 320 670 (+850) человек ликвидировано;

танков - 5446 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 10188 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 7769 (+17) ед.;

РСЗО - 899 ед.;

средства ПВО - 589 (+1) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13) ед.;

крылатые ракеты - 1564 ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25) ед;

специальная техника - 1105 (+7) ед.

Ситуация на фронте

Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Кроме того наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.

При этом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на востоке. Россияне хотят окружить Авдеевку и перешли к активной обороне вблизи Бахмута, пытаясь вернуть потерянные позиции.

В Сухопутных войсках считают, что одна из главных задач для ВСУ на зиму - это перерезание логистических путей врага.