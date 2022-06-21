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"Сокіл" дізнався опонентів у Континетальному кубку

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 17:34
"Сокіл" дізнався опонентів у Континетальному кубку Фото: Хокеїсти "Сокола" в чемпіонаті України (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерації хокею із шайбою (ІІХФ) провела жеребкування перших трьох раундів Континентального кубка-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

"Сокіл" у прийдешньому розіграші турніру розпочне виступи в третьому раунді. Суперниками чемпіона України стануть словацька "Нітра" та польська "Унія". Третій суперник визначиться згодом.

Квартет F, де виступатиме "Сокіл", після двох раундів Континентального кубку поповнить переможець групи D. Туди жереб відправив сербську "Войводіну", італійський "Азіаго Хокей" та словенський "Акроні".

Третій раунд Континентального кубка запланований на 18-20 листопада. До фіналу чотирьох, який зіграють 13-15 січня, вийдуть дві найкращі команди з групи F.

Новий сезон Континентального кубка стане 25-м в історії турніру. У 2013 році трофей підкорився українському "Донбасу".

До слова, у фіналі Кубка Стенлі "Тампа-Бей" скоротила відрив від "Колорадо" після трьох матчів серії.

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Сокол хоккей
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