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Хокейна збірна України запланувала участь у трьох етапах Єврочеленджу

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Київ, Четвер 09 червня 2022 13:58
Хокейна збірна України запланувала участь у трьох етапах Єврочеленджу Фото: Збірна України на тренуванні (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Керманич збірної України Вадим Шахрайчук поділився планами національної команди в умовах війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" розробив попередній план підготовки. Проте, в таборі національної команди усвідомлюють, що гарантій їх реалізувати в час війни фактично немає.

"Тож ділюся напрацюваннями та не знаю, чи їх вдасться реалізувати. Ми склали план підготовки на наступний сезон, підтвердили участь у трьох етапах Єврочеленджу – у листопаді, грудні та лютому", – розповів Шахрайчук.

За його словами, плани збірної України змінюватимуться в залежності від розвитку подій. Якщо відновити змагання в чемпіонаті України не вдасться, то наприкінці літа команда може зібратися для участі в ще одному етапі Єврочеленджу.

Наразі триває неофіційний збір національної команди, до якого залучили два десятки хокеїстів із Києва та Київської області. Мета збору – льодові тренування і заняття з загально-фізичної підготовки після кількох місяців "простою".

До слова, за океаном "Тампа-Бей" зрівнялася з "Рейнджерс" за перемогами у фінальній серії Східної конференції НХЛ.

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