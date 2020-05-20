Митниця запустила пілотний проект з автоматичного оформлення декларацій

Фото: Державна митна служба (facebook com SFSofUkraine)

Пілот передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб

Державна митна служба запустила пілотний проект з автоматичного оформлення митних декларацій. На даний момент "пілот" працює для трьох режимів.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Так, проект стосується трьох митних режимів (експорт, переробка на митній території, реекспорт - після переробки)". Саме для цих режимів митниця буде тестувати "автоматичний випуск декларацій".

"Він (пілот - ред.) передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб митниць", - йдеться в повідомленні.

Декларації з низькими ризиками система буде направляти на оформлення в окреме вікно.

Якщо у декларації виявляться ризики чи спрацює система АСАУР, її митне оформлення буде відбуватися за звичайною процедурою. Якщо система не виявить помилок, документ буде оформлений автоматично, про що декларант отримає відповідне повідомлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колегія Державної митної служби скоротила 50% керівників митниці. Серед них - керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.

Крім того, 24 квітня Кабмін звільнив із займаних посад голову Державної митної служби Максима Нефьодова та керівника Державної податкової служби Сергія Верланова.

Автор: Валерія Мрачковська