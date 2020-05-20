ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Митниця запустила пілотний проект з автоматичного оформлення декларацій

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 18:50
Митниця запустила пілотний проект з автоматичного оформлення декларацій
Фото: Державна митна служба (facebook com SFSofUkraine)

Пілот передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб

Державна митна служба запустила пілотний проект з автоматичного оформлення митних декларацій. На даний момент "пілот" працює для трьох режимів.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Так, проект стосується трьох митних режимів (експорт, переробка на митній території, реекспорт - після переробки)". Саме для цих режимів митниця буде тестувати "автоматичний випуск декларацій".

"Він (пілот - ред.) передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб митниць", - йдеться в повідомленні.

Декларації з низькими ризиками система буде направляти на оформлення в окреме вікно.

Якщо у декларації виявляться ризики чи спрацює система АСАУР, її митне оформлення буде відбуватися за звичайною процедурою. Якщо система не виявить помилок, документ буде оформлений автоматично, про що декларант отримає відповідне повідомлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колегія Державної митної служби скоротила 50% керівників митниці. Серед них - керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.

Крім того, 24 квітня Кабмін звільнив із займаних посад голову Державної митної служби Максима Нефьодова та керівника Державної податкової служби Сергія Верланова.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Государственная таможенная службамитницядекларация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся