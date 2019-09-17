Митниця Білорусі розкрила схему контрабанди зброї з України в Росію

Державний митний комітет (ДМК) Білорусі розкрив схему переміщення зброї з України в Росію через територію республіки. Про це голова ДМК Юрій Сенько розповів в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1".

Як повідомив Сенько, митники спільно з КДБ Білорусі перевірили інформацію про переміщення зброї з України до Литви, а далі більш великими партіями - в Росію.

"Наскільки ми володіємо інформацією, у Російської Федерації після завершення цієї спецоперації було виявлено велику кількість зброї - це автомати, пістолети, стрілецька зброя у вигляді рушниць, близько 9 тис. боєприпасів. Цілий арсенал був вилучений спецслужбами на території Російської Федерації", - додав голова ДМК.

Крім того, він вказав на зростання кількості спроб переміщення наркотиків і психотропних речовин. За його словами, в основному наркотики призначалися для одержувачів на території Росії.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закрив україно-білоруський кордон нібито через те, що хлинули потоки зброї в Білорусь. За його словами, кордон з Україною закрили сильніше, ніж з Північноатлантичним блоком.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, державна прикордонна служба України заявила, що кількість спроб незаконного переміщення зброї на українсько-білоруському кордоні за рік зменшилася на 40%.