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Усі митниці перейшли на єдиний рахунок

Новини » Економіка    16.04.2019 - 10:31
Усі митниці перейшли на єдиний рахунок
Фото: Митниця (vl.sfs.gov.ua)

Новий порядок зменшить час митного оформлення товарів

Усі митні оформлення товарів підприємств із 16 квітня будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє значно зменшити час митного оформлення товарів, адже кошти обліковуватимуться в одній картці - особовому рахунку суб’єкта ЗЕД.

У Мінфіні нагадали, що раніше у кожної митниці був власний рахунок для зарахування митних платежів, тому підприємець, який здійснював митне оформлення у різних митницях, змушений був перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків.

"Єдиний рахунок спрощує цю процедуру, адже підприємства зможуть перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з єдиного авансового рахунку", - йдеться в повідомленні.

Усі митниці перейшли на єдиний рахунок

Нагадаємо, у січні 2019 року Міністерство фінансів почало переведення усіх митних платежів на єдиний рахунок.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

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