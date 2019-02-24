Митники завадили вивезенню з України монети вартістю 1,2 млн доларів

Фото: знайдена монета (facebook.com/SFSofUkraine)

Монету намагалися вивезти у пакеті з монетами радянських часів

Одеські митники завадили вивезенню з України старовинної монети вартістю понад 1,2 млн гривернь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України у Facebook.

Як зазначається, 1 карбованець сріблом, датований 1796 роком, намагався з приховуванням від митного контролю вивезти з України громадянин Молдови. З Одеси до Кишиневу він слідував на автомобілі через пункт пропуску "Паланка".

Під час спільного митно-прикордонного контролю серед особистих речей в косметичці в поліетиленовому пакеті було виявлено значну кількість монет розсипом. При більш детальному огляді з’ясувалося, що це монети радянських часів, які не становлять культурної чи історичної цінності.

Але серед них митники знайшли срібну монету номіналом "1 карбованець" 1796 року в гарному стані. Це так званий 1 рубль (карбованець) Павла І із пробного тиражу. Маса монети – 24 гр, діаметр – 39 мм.

Як стверджують експерти, історія виникнення першого срібного карбованця при імператорі Павлі І розпочалася у листопаді 1796 року, коли на Санкт-Петербурзькому монетному двору було виготовлено штемпель для срібного карбованця. Але дизайн монети, представленої пробним тиражем, не сподобався імператору. Тому наприкінці 1796 року в обіг було випущено 1 срібний карбованець, карбований зовсім з іншого штемпеля.

Фото: знайдена монета (facebook.com/SFSofUkraine)

Саме незначний тираж значно збільшує цінність виявленої одеськими митниками монети, яка на нумізматичному ринку має високу ціну - приблизно 45 тис доларів.

За фактом незаконного переміщення культурної цінності з приховуванням від митного контролю відносно громадянина Молдови складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

РБК-Україна повідомляло, що під час перетину кордону України та Польщі у потягу Інтерсіті "Київ - Перемишль" правоохоронці виявили у громадянина майже 400 старовинних монет.