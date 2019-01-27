На кордоні з Польщею затримали контрабанду старовинних монет

Фото: вилучені монети (dpsu.gov.ua)

Було вилучені монети, які датовані XVIII століттям

Під час перетину кордону України та Польщі у потягу Інтерсіті "Київ - Перемишль" правоохоронці виявили у громадянина майже 400 старовинних монет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що працівники СБУ, прикордонники Львівського загону та митники виявили контрабандні монети у громадянина України 1962 року народження.

Загалом було вилучено 375 монет, серед яких були монети, що датовані початком XVIII століття, Сигізмунда I, Катерини II, Олександра II, Єлизавети II, античні та польські монети, монети часів СРСР та інші. Усі знайдені монети були вилучені правоохоронцями.

"Колекцію передано компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної та історичної цінності", - розповіли в прес-службі.

Фото: вилучені монети (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду наркотиків до країн ЄС та РФ. Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Запорізької та Київської областей налагодили масштабне виробництво та збут за кордон елітних сортів марихуани, які вирощували методом гідропоніки в столичній нарколабораторії та на відкритій місцевості.