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В Тамбовской области РФ дым: неизвестные дроны могли атаковать пороховой завод

Фото: МЧС России (скрин)
Автор: Эдуард Ткач

В Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, были слышны звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, ряд каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске.

Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. Соответствующие кадры появились в сети.

 

Официальных комментариев относительно последствий пока не было.

Обстрелы порохового завода

Отметим, что Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий РФ, который производит боеприпасы и порохи. Данный объект уже не один раз был целью для украинских дронов.

Например, атака ГУР на завод в Котовске была в ноябре 2023 года. Кроме того, было несколько налетов в 2024.

Последняя атака на этот объект была в прошлом месяце - 11 июня. Тогда в Генштаба проинформировали, что после поражения на заводе возник пожар.

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