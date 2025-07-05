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Туран провел первый матч во главе "Шахтера": травма лидера омрачила дебютную победу (видео)

Суббота 05 июля 2025 10:33
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Туран провел первый матч во главе "Шахтера": травма лидера омрачила дебютную победу (видео) Фото: Арда Туран стартовал в "Шахтере" с победы (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" завершил в свою пользу первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении. Это был дебют во главе украинского гранда для турецкого наставника Арды Турана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт донецкого клуба.

Контрольный матч

"Шахтер" - "Горица" - 1:0

Гол: Эгиналдо, 51

"Шахтер" (первый тайм): Ризнык - Конопля, Грам, Матвиенко, Азаров - Назарина (Глущенко, 31), Швед, Судаков, Педринью, Невертон - Траоре (Эгиналдо, 31).

Второй тайм: Фесюн - Винисиус, Бондарь, Фарина, Педро Энрике, Марлон, Алиссон, Бондаренко, Очеретько, Кевин - Эгиналдо.

Как прошла игра

Первым соперником "Шахтера" на словенских сборах стала хорватская "Горица", которая завершила прошлый чемпионат своей страны на предпоследней строчке.

Несмотря на итоговую победу, донетчанам пришлось непросто. В первом тайме вратарь Ризнык спас команду после двух подряд опасных ударов соперника. Хорваты были близки к взятию ворот и после стандартов, а в конце тайма даже попали в перекладину.

Досадным эпизодом стала и травма Назарины - хавбек сборной Украины покинул поле в сопровождении медперсонала после грубого подката соперника.

Во втором тайме Туран выпустил на поле другую версию "Шахтера" и эта команда выглядела значительно интереснее.

Единственный мяч забил Эгиналдо на 51-й минуте. Очеретько нашел фланговым пасом Педро Энрике, тот прострелил в штрафную, а бразильский форвард головой точно завершил атаку. В итоге команда сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Что дальше

Следующий матч донетчане проведут в воскресенье, 6 июля - соперником станет чешская команда "Словацко".

А уже 10 июля "Шахтер" ждет первый официальный матч в сезоне - против финского "Ильвеса" в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщили, что дебютанта УПЛ оштрафовали на 400 тысяч за фальсификацию данных.

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