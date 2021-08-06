Таліби захопили першу столицю провінції в Афганістані
Бойовики руху "Талібан" зайняли місто Зарандж - столицю провінції Німроз на південному заході Афганістану. Це перша столиця провінції, яку таліби змогли взяти під свій контроль за останні кілька років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство TOLOnews.
За даними видання, таліби захопили будівлю адміністрації провінції, штаб-квартиру поліції і ряд інших органів державного управління. Причому більша частина міста перейшла під контроль бойовиків практично без бою. Незадовго до настання "Талібану" урядові війська відійшли для захисту Лашкаргаха - столиці сусідньої провінції Гільменд.
Агентство відзначає, що перед штурмом Зарандж бойовики дозволили місцевим чиновникам разом з сім'ями перейти розташовану поруч кордон з Іраном.
У провінції Німроз таліби контролюють три з п'яти округів. Бойовики кілька разів намагалися взяти Зарандж, але без успіху.
Зарандж став першою столицею провінції з 2016 року, яку захопили таліби. Тоді вони змогли взяти під контроль місто Кундуз на півночі Афганістану.
Таліби продовжують наступ у кількох провінціях. Бої йдуть в Гераті на заході і Лашкарахе на півдні, а також у Шібаргане - столиці провінції Джаузджан.
Нагадаємо, таліби оголосили полювання на вищих посадових осіб країни в помсту за авіаудари. Так, вдень 6 серпня в Кабулі було вбито глава інформаційного центру уряду Афганістану Даву Хана Мінапала.
За день до вбивства Даву Хана Мінапала бойовики напали на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті атаки загинули 8 осіб та ще не 20 отримали поранення.