Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу загинули 8 людей і ще близько 20 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Терористична група також попередила про нові напади на керівників афганського уряду.

Резиденція Міністра оборони знаходиться в центрі Кабула, недалеко від так званої "зеленої зони" з урядовими будівлями і посольствами.

Самого міністра вдома не було, його сім'я була евакуйована. Четверо з п'яти нападників бойовиків були вбиті.

В інших містах тривають бої після того, як Афганістан покинули іноземні війська.

Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення насильства.