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Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану

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Афганістан, Четвер 05 серпня 2021 03:46
Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану Фото: Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Талібан взяв на себе відповідальність за атаку на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу загинули 8 людей і ще близько 20 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Терористична група також попередила про нові напади на керівників афганського уряду.

Резиденція Міністра оборони знаходиться в центрі Кабула, недалеко від так званої "зеленої зони" з урядовими будівлями і посольствами.

Самого міністра вдома не було, його сім'я була евакуйована. Четверо з п'яти нападників бойовиків були вбиті.

В інших містах тривають бої після того, як Афганістан покинули іноземні війська.

Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення насильства.

Нагадаємо, що у боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що в афганській провінції загинули не менше 100 мирних жителів.

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