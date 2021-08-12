Таліби захопили друге за величиною місто Афганістану

"Талібан щойно написав у Twitter, що захопив Кандагар", - повідомляє видання.

Агентство зазначає, що поки не зрозуміло, наскільки правдива Заява талібів. Однак, за його даними, за Кандагар йдуть запеклі бої. У соцмережах користувачі розміщують відео, на яких, як стверджується, показані кадри відступу урядових військ з міста.

Аль-Джазіра зазначає, що Кандагар - важливий актив для уряду Афганістану, за який він повинен триматися. У місті проживає близько 400 тисяч осіб.

В той самий час повідомляється, що таліби взяли під контроль Газні, столицю однойменної провінції. Місто знаходиться приблизно за 130 кілометрів від Кабула. Таким чином бойовики захопили вже 10 адміністративних центрів країни за кілька днів.

На тлі загострення ситуації в Афганістані посольство США закликало американців негайно покинути країну, використовуючи доступні варіанти комерційних рейсів.

"Враховуючи умови безпеки і скорочення штату, можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Афганістані вкрай обмежені навіть в Кабулі", - йдеться в повідомленні посольства.