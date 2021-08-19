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Таліби взяли аеропорт Кабула в "залізне кільце" і перешкоджають евакуації з Афганістану

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Кабул, Четвер 19 серпня 2021 15:48
Таліби взяли аеропорт Кабула в "залізне кільце" і перешкоджають евакуації з Афганістану Фото: таліби перешкоджають евакуації з Афганістану (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики радикального руху "Талібан" взяли аеропорт Кабула в "залізне кільце" і перешкоджають евакуації з Афганістану. В результаті охочі полетіти з країни не можуть потрапити на літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету Times.

За її даними, афганці, які намагаються потрапити на літаки Королівських ВПС, що виконують евакуаційні рейси до Великобританії, звинуватили талібів в тому, що вони взяли аеропорт Кабула в "залізне кільце" і б'ють їх, щоб вони не могли покинути країну.

Джерела видання в уряді повідомили, що у вівторок один літак злетів з половиною від очікуваної кількості людей на борту після того, як понад 70 британців і афганців не змогли дістатися до аеродрому.

Газета зазначає, що людей, які намагаються дістатися до евакуаційних рейсів, таліби біля аеропорту б'ють пластиковими трубами і розганяють пострілами в повітря.

За інформацією видання, також надходили заяви про те, що британські військові в аеропорту відмовилися пропустити групу афганців, які отримали дозвіл на евакуацію.

"Джерела в Міністерстві оборони визнали, що, можливо, були допущені помилки, оскільки люди пишуть на листках паперу, хто сідає в літак", - уточнює газета.

Нагадаємо, 18 серпня військовий літак Нідерландів, відправлений для евакуації з Афганістану голландських громадян, через хаос в аеропорту Кабула вилетів порожнім.

Відзначимо, в цей же день таліби пострілами в повітря відганяли від периметра аеродрому Кабула людей, які хочуть покинути Афганістан.

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