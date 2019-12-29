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Таліби згодні на тимчасове припинення вогню в Афганістані

Новини » Політика     29.12.2019 - 19:39
Таліби згодні на тимчасове припинення вогню в Афганістані
Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

"Талібан" погодився на тимчасове припинення вогню на території Афганістану

Представники терористичного угрупування "Талібан" погодилися на тимчасове припинення вогню на території Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Тимчасове припинення вогню можливо дозволить талібам укласти мирну угоду зі США. Очікується, що режим припинення вогню триватиме десять днів. Протягом цього часу терористична організація буде намагатися укласти мирну угоду зі Сполученими Штатами, переговори про яку поновилися з кінця листопада 2019 року.

Нагадаємо, на початку грудня Сполучені Штати призупинили переговори з талібами, після атаки бойовиків на військову базу США в Афганістані. Спецпредставник Держдепартаменту США щодо встановлення миру в Афганістані Залмай Халілзад заявила, що Америка взяла паузу в переговорах на кілька днів, щоб таліби змогли проконсультуватися щодо даного інциденту.

12 грудня в Афганістані біля великої американської авіабази в Баграмі вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули мирні жителі. Вибух в влаштував терорист-смертник.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 грудня США відновили мирні переговори з радикальним рухом "Талібан". Метою переговорів є зниження насильства, яке призведе до внутріафганскім переговорів і перемир'я.

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