США призупинили переговори з "Талібаном"

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Переговори припинені через атаки талібів на американську військову базу в Афганістані

Сполучені Штати призупинили переговори з талібами, після атаки бойовиків на військову базу США в Афганістані. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо встановлення миру в Афганістані Залмай Халілзад Twitter.

За його словами, Америка взяла паузу в переговорах на кілька днів, щоб таліби змогли проконсультуватися щодо даного інциденту.

"Коли я зустрів талібів, я висловив обурення вчорашньої атакою на Баграм, в результаті якої загинули два і поранено десятки мирних жителів. Таліби повинні показати, що вони готові і здатні відповісти на прагнення афганців до світу. Ми робимо невеличку паузу для того, щоб вони проконсультувалися зі своїм керівництвом цієї важливої теми", - написав Халілзад.

Нагадаємо, 12 грудня в Афганістані біля великої американської авіабази в Баграмі вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули мирні жителі. Вибух у влаштував терорист-смертник.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 грудня США відновили мирні переговори з радикальним рухом "Талібан". Метою переговорів є зниження насильства, яке призведе до внутриафганским переговорів і перемир'я.